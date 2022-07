Greyssi Ortega explica por qué intentó ingresar a EE. UU. sin documentación: “Quiero una vida mejor”

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, había anunciado que iniciaría una nueva vida en Estados Unidos con toda su familia. Sin embargo, no pudo ingresar al país del norte por problemas con migraciones. “Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero, tengo tres bocas que alimentar”, lamentó. “Casi todos los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor”, aseguró Greissy Ortega. Video: Willax TV.