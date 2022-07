Luisito Caycho se reencontró con Lucía de la Cruz en España. En una entrevista para “América hoy”, el ex chico reality contó detalles de ese emotivo momento que vivió al volver a ver a su expareja, y sorprendió al revelar que aún tiene sentimientos por ella. “Casi cuatro años que no veía a Lucía. Me fui a Madrid porque Lucía, para mí, es la mujer más importante de mi vida”, expresó. Afirmó que han estado en contacto siempre desde que él se fue a radicar en Europa, donde ahora tiene su propia empresa. “Yo quería saber qué sentía mi corazón. Sentí el mismo sentimiento como cuando la conocí, ese amor, esa atracción”, sostuvo. Por su parte, la cantante criolla también habló sobre su amistad con él. VIDEO: América TV