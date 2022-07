Luisito Caycho y Lucía de la Cruz brindaron una entrevista en la que hablaron sobre su reencuentro en España. En un momento, el ex chico reality le expresó el amor que aún siente por ella y hasta afirmó que le volvería a pedir matrimonio. Sin embargo, la cantante criolla lo rechazó con un sutil comentario que dejó sorprendidos a todos. “Yo ya no soy una mocosa ni una mujer que tiene 30 o 40 años, ya soy una mujer madura. Para poder hacer una relación nuevamente con una persona, con la cual he llevado en mi vida, tengo que pensarlo mil veces”, expresó. Video: América TV