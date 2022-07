Lucía de la Cruz y Luisito Caycho se reencontraron durante un enlace. No dejaron de enviarse palabras de afecto y recordaron su tiempo de casados.

Luisito Caycho conversó con las conductoras de “América hoy” sobre su nueva vida en España El joven fue sorprendido por Lucía de la Cruz y aprovechó en dejarle unas palabras. “Gracias a ella soy quien soy. Para mí, es la mujer más maravillosa del mundo. ¿Si me volvería a casar? No lo pensaría dos veces. Es una mujer maravillosa”, dijo el ahora empresario. Como se recuerda, ambos contrajeron nupcias años atrás; sin embargo, la unión no duró por mucho. VIDEO: América TV