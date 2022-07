“Al fondo hay sitio”: Filtran escenas donde María Grazia besa a Joel y él le hace reclamo

Romance confirmado. La tarde de este 15 de julio se filtraron algunas escenas de “Al fondo hay sitio” en la plataforma social TikTok. En los clips de video, se puede visualizar a los actores María Grazia Gamarra y Erick Elera teniendo una profunda conversación. Además, en la grabación que se emitirá en los siguientes días, se escucha a Joel reclamándole a María Grazia por haberlo besado. “Es una maldición que tengo con las pitucas, no voy a tropezar con la misma piedra (...) me robas un besuco y después qué me vas a invitar a bailar y de allí me darás el chiquitingo. ¡Yo me retiro, olvídate de mi!”, le increpa Joel a su acompañanante. VIDEO: TikTok