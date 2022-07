Tula cuestiona a Gareca por no continuar con la selección: “¿Dónde quedó ‘primero el Perú'?”

Ya es un hecho que Ricardo Gareca no será más el entrenador de la selección peruana de fútbol luego de que no llegara a un acuerdo con la FPF para renovar su contrato. A propósito del lamentable acontecimiento, Tula Rodríguez aprovechó su espacio “En boca de todos” para referirse al hecho. La conductora dijo entender la posición de la FPF, ya que si el DT no cumplió con el objetivo de que Perú clasifique al mundial, su sueldo sería disminuido. “Entonces, la negociación con un entrenador que no nos terminó llevando a Qatar, pedirle el 20% más, digamos que está a la par. Recordemos que él es el segundo entrenador más caro de Sudamérica”, afirmó Tula en enlace con el periodista Erick Osores. “Si el objetivo del resultado no está dado, digamos que en la negociación también bajan los montos (...). ¿Dónde queda la frase de ‘primero está el Perú’? ”, agregó en otro momento la presentadora. VIDEO: América TV