Susan Cristán, la ‘Chola Puca’, denuncia a su expareja y padre de su hijo por violencia psicológica

Susán Cristán, mejor conocida en el mundo del espectáculo como la ‘Chola Puca’, denunció en “Magaly TV, la firme” que continúa recibiendo malos tratos por parte de su expareja Pablo Ramírez, a quien acusó de haberla violentado físicamente hace unos meses. Esta vez, la disputa involucra a su menor hijo, quien tiene un régimen de visitas establecido con su progenitor; no obstante, fue captado rechazando de manera forzosa sus encuentros con Ramírez. “No quiero que crezca y que diga que no le dejé ver a su papá, pero si ya está yendo contra las emociones de mi hijo, con el tema de que no quiere ir y él (su papá) se lo lleve a la fuerza (...) Él habla muy fuerte, mi hijo se asusta y cuando lo escucha así, ya no quiere ir con él. La manera cómo él se lo lleva no me gusta ”, contó la artista al programa tras denunciar a su expareja por violencia psicológica. VIDEO: Magaly TV, la firme