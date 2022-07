Visiblemente conmovido. El actor que interpreta a Eddie Munson en la serie “Stranger things” no pudo contener las lágrimas al escuchar el cálido agradecimiento de una seguidora.

Joseph Quinn no pudo contener las lágrimas tras escuchar las tiernas palabras de una fanática que le agradeció por tomarse el tiempo de compartir con sus seguidores pese a un desafortunado momento que tuvo que pasar por parte de la organización de la Comic-Con de Inglaterra. “Estoy segura de que muchos de nosotros escuchamos lo que sucedió ayer, ya sea cierto o no, sobre cómo fuiste tratado, realmente no quiero hablar sobre eso, pero sí quería agradecerte de parte de todos nosotros por haber compartido tu tiempo”, expresó la joven que se encontraba entre la multitud. Ante las palabras de su seguidora, Joseph Quinn, quien se sintió muy agradecido, solo atinó a decir: “ ¿Por qué hacen esto? ”, mientras se secaba las lágrimas del rostro. VIDEO: TikTok