Magaly revela que intervino en ascenso de su hijo en su revista: Pasó de frente

Magaly Medina reveló que ella directamente favoreció a su único hijo, Gianmarco Mendoza, para que llegue a ser el editor de su revista, Magaly TV. La confesión de la ‘Urraca’ se dio luego de asegurar que la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, no habría sufrido en su camino para llegar a la televisión: “Hijos de mujeres como Gisela (Valcárcel) o yo lo han tenido todo. No pueden decir que no. A mi hijo yo lo puse como editor de mi revista porque era mi revista, pues, y es mi hijo . Debo decir que escribe bien: empezó como redactor. Yo no le iba a hacer casting, o sea, pasa nomás de frente, hijito, si es tu revista también”, expresó Medina, entre risas, en su programa “Magaly TV: la firme”. VIDEO: ATV