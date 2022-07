Johanna San Miguel no soportó las críticas de los chicos reality que conforman el equipo de los ‘combatientes’ y decidió enfrentarlos durante la última edición de “Esto es guerra”, este jueves 14 de julio. La popular ‘Mamá leona’ contó que varios de los participantes han comentado en su contra cuando tuvo que abandonar de manera abrupta el programa, el pasado martes 12 de julio. “El día que me tuve que ir por un tema personal, todos empezaron a rajar de mí. ¿Por qué no me lo dicen en mi cara? Si a ustedes no les caigo bien, es porque estoy haciendo bien mi chamba, porque yo no he venido a hacer amigos acá” , mencionó. VIDEO: América TV