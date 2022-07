Esta mañana, 14 de julio, recordaron en “América hoy” el paso de Brunella Horna en “Esto es guerra”. Como se recuerda, la conductora fue parte del equipo de las ‘Cobras’ en 2014, cuando recién había cumplido la mayoría de edad, sin embargo, no se llevó la mejor experiencia al competir, pues su equipo no consideraba que era una participante fuerte. “Nicola (Porcella) y Jazmín (Pinedo) me hicieron la vida imposible, eran bien malos. Yo lloraba todos los días cuando llegaba a mi casa”, reveló Brunella en el magazine de América TV, pero precisó que en la actualidad tiene una buena relación con la ‘Chinita’. Video: América TV.