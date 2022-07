¡Se respira amor! Alejandra Baigorria y Said Palao fueron invitados al programa “En boca de todos”. En uno de los segmentos, les preguntaron sobre la convivencia. Said aseguró que, a pesar de vivir en casas separadas, pasan buena parte del día juntos. “Tenemos planes de convivir, estamos ahorrando, pero la coyuntura no ayuda”, sostuvo el ‘Samurái’. Además, Alejandra complementó las declaraciones y contó qué planes tiene con el competidor de “EEG”. “Estamos juntando para comprar nuestro hogar”, finalizó. VIDEO: América TV