No se quedó de brazos cruzados. ‘Charito’ (Mónica Sánchez) no soportó ver triste a su hijo ‘Jaimito’ en “Al fondo hay sitio” luego de que Alessia le rechazara su propuesta sentimental y salió al frente para defenderlo. Alessia intentó responderle a ‘Charito’, pero ella le recordó que se portó mal con el menor de la familia Gonzales “¿Quién te has creído para tratar así a mi hijo?, te has comportado como una niñita engreída, soberbia, hijita de papá”, sostuvo. Aunque Francesca Maldini trató de defender a Alessia, Charito siguió increpando a la joven y le aclaró que no es millonaria como aparenta, haciendo que la joven huya enfurecida del lugar. VIDEO: América TV