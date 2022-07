Maju Mantilla sobre boda de Melissa Klug y Jesús Barco: “Él debería decirle ‘no quiero casarme’”

Maju Mantilla dejó entrever que Melissa Klug y Jesús Barco se habrían apresurado en comprometerse. La conductora del programa “En boca de todos” Maju Mantilla se refirió acerca de la suspensión de la boda de la empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco, la cual aún no se dará porque ambos tienen “otras prioridades”. En ese sentido, la ex Miss Perú aprovechó para aconsejar a la pareja sobre su relación sentimental. “A mí no me parece. Tampoco es un juego (una boda). En todo caso, él debería decirle ‘no quiero casarme, tengamos una relación más larga’. (...) De repente se apresuró en ese sentido”, dijo. VIDEO: América TV