Laura Bozzo conoce por primera vez a su nieto en el set de “La casa de los famosos”

¡Emocionada! Laura Bozzo protagonizó un conmovedor momento al recibir la sorpresa de su hija y su nieto en el reality. En el programa emitido por Telemundo del último miércoles 13, la conductora quedó impresionada al abrazar al pequeño Atlas por primera vez. La presentadora de origen peruano no conocía al bebé porque su primogénita radica en Estados Unidos, país al cual todavía no puede ingresar, luego de que le retiraran la visa tras la investigación en su contra por el presunto vínculo con Vladimiro Montesinos. “No, no, no, no. Hola, mi amor”, expresó Laura antes de sostener en brazos al niño. VIDEO: Telemundo