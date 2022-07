“Al fondo hay sitio”: Úrsula Boza confesó que ganó poco dinero por ser la ‘Mirada de tiburón’

La actriz Úrsula Boza, quien ganó gran fama entre el público por interpretar a la popular ‘Mirada de tiburón’ durante varias temporadas de “Al fondo hay sitio”, sorprendió al revelar lo que cobraba por grabar la serie. En una entrevista con el influencer ChiquiWilo, para la plataforma de YouTube, Boza detalló que solo ganaba 100 soles por cada capítulo. “En ‘Al fondo hay sitio’ me llamaron. No hice casting, me dijeron: ‘Hay un personaje de la secretaria de Miguel Ignacio, son 10 capítulos y hay 100 soles por capítulo grabado y emitido’” , dijo al inicio la intérprete, para luego agregar que su trabajo le terminó gustando a la producción, por lo que se quedó como parte del elenco. VIDEO: YouTube