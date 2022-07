En la edición de este 12 de julio de “Amor y fuego” Rodrigo González protagonizó un conmovedor momento cuando recordó el cumpleaños de su papá. Durante el programa, ‘Peluchín’ leyó una dedicatoria de una de sus seguidoras dirigida a su progenitor por esta fecha tan especial. Este gesto emocionó hasta las lágrimas al conductor que no dudó en resaltar todas las virtudes de su padre: “Mi papá es una persona muy querida, hasta el día de hoy. El 24 cumple 9 años de haberse ido y te juro que no hay día que alguien no me diga algo bonito de él”, dijo con la voz entrecortada. VIDEO: Willax TV