Este 12 de julio, Milena Zárate estuvo como invitada en “D’ mañana” y explicó los motivos por los que Greissy se fue del país. Como se recuerda, la colombiana acompañó a su hermana al aeropuerto, donde protagonizaron una conmovedora despedida. Por ello, la modelo y cantante contó que Ortega ha dejado el país porque no tuvo suerte en el Perú. “Yo creo que en esta vida, cuando hay hijos, uno tiene que buscar nuevos horizontes. Greissy llevaba mucho tiempo acá y, realmente, no es que haya hecho muchas cosas. No ha tenido muchas oportunidades, ha sido mamá muy joven y a Ítalo le salió una oportunidad afuera y ella quiere estar con él”, dijo. VIDEO: Panamericana