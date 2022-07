Camila Diez Canseco, hija de Mauricio Diez Canseco, reveló sentirse emocionada por el nuevo capítulo en la vida de su padre. “Es la segunda boda (de mi padre) a la que yo asisto. Me siento feliz porque él está feliz, más que nunca”, le dijo a Vanessa Terkes para “En boca de todos”. Además, la joven aclaró por primera vez por qué no fue vista junto al empresario y Lisandra Lizama en Cuba: “Eso fue mentira, yo nunca dije que no fui invitada a Cuba. Yo estoy estudiando y trabajando y todo fue súper rápido. No podía dejar las cosas a medias. Supongo que esta boda es en mi honor. Obviamente, la princesa de mi papá tiene que estar allí”. VIDEO: América TV