El divorcio de Florcita Polo y Néstor Villanueva aún no estaría concretado. La actriz cómica Susy Díaz reveló detalles del proceso legal que enfrenta su hija con el cantante de cumbia. Aseguró que ella no estará tranquila hasta que se haga oficial la separación de su heredera ante las autoridades pertinentes. “Hasta que no lo vea en registros públicos, recién voy a respirar tranquila. Yo no creo. Tiene que pasar 15 días, la audiencia. Han firmado en la municipalidad... Si una de las partes no va, podría quedar en cero”, expresó la figura de la farándula. VIDEO: América TV