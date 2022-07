Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron el reflexivo mensaje publicado por Érika Villalobos en sus redes sociales, luego de que Aldo Miyashiro hablara en una entrevista de que no depende de él una posible reconciliación con la actriz. Ante ello, los conductores de “Amor y fuego” no creen que la también cantante tenga pensado en retomar su relación con el animador de “La banda del Chino”, pues aseguraron que ellos se han dado varias oportunidades para salvarla. “A mí me parece que esta es una despedida. (...) ¿Cuántas oportunidades se han dado?, ¿cuántas veces han ido y han vuelto? Han intentado salvar su relación. Pero después de haber llegado de un viaje familiar, tú dices: ‘¿Puedo volver a confiar en alguien que ya me la hizo?’”, indicó ‘Peluchín’. VIDEO: Willax TV