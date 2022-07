La exreina de belleza Maju Mantilla celebró sus 38 años en compañía de su familia y no pudo evitar ‘quebrarse’ mientras agradecía todo lo que ha logrado junto a su pareja.

¡A lo grande! Durante la última edición de “En boca de todos”, Maju Mantilla agradeció la sorpresa de cumpleaños que le llevaron sus compañeros y amigos de América TV. El último 10 de julio, la exreina de belleza festejó sus 38 años de vida junto a su familia y seres queridos con un corto, pero íntimo viaje a Cusco. No obstante, la celebración no terminó ahí, pues rápidamente cogió sus maletas y volvió a Lima para pasar un íntimo momento al lado de las personas que estima. Las cámaras de su programa televisivo estuvieron presentes en dicho evento y captaron el preciso momento en el que la conductora se quebró al hacer una mención especial de su esposo. “Agradecida con Dios, con toda mi familia que amo muchísimo. Tengo un esposo maravilloso, me siento bendecida por el esposo y papá de mis hijos ”, expresó la modelo. VIDEO: América TV