Esta mañana del 11 de julio, las conductoras de “América hoy” recordaron la época dorada de las vedettes limeñas como Amparo Brambilla y Gisela Valcárcel. Janet Barboza reveló, en esa línea, que le hubiera gustado incursionar también, pero, según ella, no contaba con lo necesario. “Me hubiera encantado, pero yo nunca bailé. Mauricio Diez Canseco me invitó al country club y me dijo ‘necesitamos una vedette’ pero le fui honesta y le dije ‘no canto, no bailo’”. VIDEO: América TV