Cindy Marino pasó un incómodo momento al recibir comentarios sexistas por parte del periodista deportivo Gonzalo Núñez. La modelo fue invitada al programa que Gonzalo Núñez y Erick Osores tienen en la plataforma de YouTube para hablar sobre el club FBC Melgar, del cual ella es fanática. Sin embargo, se indignó al observar la actitud machista del hombre de prensa, luego que ella mencionara cuál es su secreto para poder mantenerse en forma sin hacer ejercicio. “De una u otra forma se queman calorías”, declaró Marino, a lo que Gonzalo dijo: “ Hasta en un cuarto puedes hacer sentadillas contra la pared (…), sacas ‘yucas’ ”. Esto causó el malestar de la exbailarina y pidió que lo retiren del set. “Ay, no... Ya pues, ya. ¿Cómo vas a decir eso? No me quiero imaginar. ¡Basta! Que lo saquen a él (Gonzalo Núñez). Adiós ”, respondió Merino. VIDEO : Youtube