Christian Domínguez indignado con sus exparejas porque hablan mal de él pese a haber terminado

Christian Domínguez mostró su descontento al revelar que las personas con las que ha tenido un romance en el pasado siguen hablando de él cada vez que pueden. Todo comenzó cuando Ethel Pozo le hizo una pregunta al respecto. Ante esto, el cumbiambero aclaró que es algo que hacen constantemente y no entiende los motivos. “Siempre, y considero que es un tema que la psicóloga debería decirlo”, indicó. Además, dijo que piensa que al terminar una relación ya se debería dejar a esa persona en el pasado. “No lo sé, en mi crianza era así, terminó la relación, tiene que ser desde el día uno, yo no hablo más de ti, no deberías hablar de mí ”, agregó, Video: América TV