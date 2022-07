‘Samu’ intentó hacer el challenge de Anitta y casi se accidenta: “No había calentado”

Samuel Suárez, creador de contenido en el famoso portal “Instarandula”, se animó a realizar el challenge de Anitta y compartirlo en sus redes sociales. “Mi momento ha llegado, ¿dices? No sé cuánto tiempo he esperado para hacer esto”, fueron las primeras palabras del influencer. No obstante, segundos después de haber iniciado la rutina, el popular ‘Samu’ ya no podía hacer movimiento alguno. “Mañana el segundo y último intento (risas) voy a practicar desde ya. Anitta, no te voy a fallar”, escribió tras registrar el fallido intento. Video: Instagram