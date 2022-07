Roger del Águila aseguró que no le gusta “Esto es guerra” y dijo haber lamentado que Raúl Romero no estuviera en el regreso de “Habacilar”.

Roger del Águila descarta volver a la conducción de un programa como “EEG”. “No me gusta ‘Esto es guerra’. No me gusta ese tipo de programas. ‘Habacilar’ me parece más chévere” , afirmó. En verano del 2022, estuvo al frente de “Esto es Habacilar”, con Johanna San Miguel. Señaló, además, que estaba contento de volver a compartir con Thalia Estabridis y Tracy Freundt; sin embargo, lamentó que Raúl Romero no fuera parte del programa. VIDEO: Giuliana Castillo/ URPI-LR