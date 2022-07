Karla Tarazona inició proceso contra Leonard León para que sus hijos puedan viajar sin su permiso

Karla Tarazona continúa teniendo problemas con su expareja. La conductora habló sobre el permiso que pidió para que sus hijos pudieran salir del país. Leonard León no accedió a los pedidos. “Si es una persona que no cumple económica y emocionalmente, no tendría razón para que dos niños puedan realizar un viaje de placer”, dijo indignada. “Tampoco existe la posibilidad de que me lleve a mis hijos y no regrese”, aclaró. “Ellos querían ir a Disney por sus cumpleaños”, expresó Karla Tarazona. Video: Giuliana Castillo/URPI-LR