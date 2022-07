Said Palao perdió la capitanía de los ‘combatientes’ y Alejandra Baigorria amenazó con dejar “EEG”

La última edición de “Esto es guerra” tuvo un picante momento protagonizado por Said Palao y Alejandra Baigorria. El capitán de los ‘combatientes’ perdió su cargo tras un reclamo a la producción, por lo que su pareja no dudó en protestar ante dicha decisión. La empresaria aseguró que sabía que aquello sucedería, pero afirmó estar en completo desacuerdo, por lo que intentó retirarse en vivo del programa. “Ya sabía que eso iba a pasar y se lo dije, que producción iba a buscar cualquier cosa para quitarle la banda. Yo me voy, yo me voy”, indicó. VIDEO: América TV