Daniela Darcourt se mostró indignada con Christian Yaipén luego de que el cumbiambero cantara con Eva Ayllón el tema “Mix Valentina” en el set de “La voz Perú”. Ante la interpretación de los entrenadores, la salsera contó que el líder del Grupo 5 se ha negado en diversas ocasiones a colaborar con ella. “Te juro, yo le he dicho: ‘hermano, no importa, no me des nada, no quiero nada, yo quiero grabar contigo. Yo te pago, hermano’ . Es más, de mis cosas yo te pago y hasta ahorita. Voy a hablar con Elmer, lo voy a llamar”, expresó a manera de broma. VIDEO: Latina TV