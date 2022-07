Anthony Aranda no aparece en “Esto es guerra” y Magaly lo critica: “¿Alguien lo ha extrañado?”

El bailarín Anthony Aranda no aparece en “Esto es guerra” desde la edición del 1 de julio; sin embargo, su ausencia en el reality ha pasado desapercibida. Esto, debido a que el programa de América TV no explicó los motivos. Por su parte, la conductora Magaly Medina aseguró que la producción ya no lo quiere en la competencia y que el caso de Melissa Paredes habría afectado su permanencia en el segmento juvenil. “¿Alguien lo ha extrañado? No, ni cuenta se han dado. Si yo no se los cuento, nadie se entera. Es que no trasciende, cuya ausencia es nada... Si se lesionó, está enfermo, se dice, pero yo creo que a este chico no lo quieren ahí. Todo el lío de Melissa y el ‘Gato’ Cuba le ha tenido que salpicar”, expresó. VIDEO: ATV