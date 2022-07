Tigresa del Oriente llama “desubicada” a Wendy Sulca: “Así no se llega lejos; que sea humilde”

Tigresa del Oriente llamó “desubicada” a Wendy Sulca durante una entrevista para “América espectáculos”. La figura de la farándula peruana reveló que fue contactada para asistir a un evento por el Día Internacional del Orgullo LGBT. Contó además que el promotor de dicha celebración también quiso contratar a Wendy Sulca, pero la joven cantante se habría negado a ir debido a que no quería aparecer junto a ella. “Ella le dijo, según el promotor: ‘Si está la Tigresa, yo no voy. Decíde, es la Tigresa o yo’. La señorita Wendy Sulca, desubicada. Así no se llega lejos; que sea humilde”, expresó. VIDEO: América TV