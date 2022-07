El comunicador Samuel Suárez recordó el momento de su vida en el que su salud se vio deteriorada. Tras haberse sometido a una cirugía, el estado de salud del exreportero de Latina se agravó, por lo que tuvo que ser trasladado a UCI en enero del 2018. ‘Samu’ rememoró este episodio a través de estados en Instarándula y se tomó unos minutos para agradecer a quienes aportaron económicamente y ayudaron a su familia a pagar sus gastos médicos. “Nunca me enteré de todas las personas que donaron cuando estaba en coma. Igual, espero que la vida les haya devuelto el granito de arena que me brindaron para que yo esté aquí y multiplicado . No tuve la oportunidad de agradecerles antes. Gracias por ayudarme a seguir existiendo”, escribió el periodista en su sentido comunicado.