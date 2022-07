Al conductor le resulta extraño que la hija de Gisela Valcárcel siempre busque aparentar que no tiene muchos ingresos, cuando, según él, es todo lo contrario.

Rodrigo González es otra de las personalidades de la farándula que se ha animado a comentar la planeación de lo que será la suntuosa boda de Ethel Pozo. Como se recuerda, hace una semana, la hija de Gisela Valcárcel contó a sus compañeros de “América hoy” que pidió un préstamo bancario para poder realizar su matrimonio de ensueño. En vista de este hecho, ‘Peluchín’ expresó: “Ahora resulta que la ‘Fariselita’, que es dueña de la mitad de la programación, (...) ganando lo que ganan al año, no hay que salir a ostentar claramente, pero tampoco hagan quedar como mentirosos o locos a los que saben que tienen (...). De que gana millones, gana millones . Que se haga la que no, no sabemos”. VIDEO: Amor y fuego