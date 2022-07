Magaly Medina presentó programa repetido tras ser internada de emergencia en clínica

La noche del 7 de julio, Magaly Medina anunció a sus seguidores en redes sociales que se ausentaría de su programa debido a que su estado de salud no se encontraba en óptimas condiciones y tuvo que ser internada en una clínica local. En vista de que no pudo salir al aire en “Magaly TV, la firme”, ATV emitió un programa repetido para que su audiencia no se quede sin poder verla en pantalla comentando las incidencias de la farándula local, VIDEO: Magaly TV, la firme