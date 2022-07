La conductora de “América hoy” Janet Barboza se ha pronunciado acerca de la orden de alejamiento que tiene Rodrigo Cuba con respecto a la hija que tiene con Melissa Paredes. “Me da mucha tristeza porque conocí a la niña cuando Melissa trabajaba con nosotros, y era una niña llena de alegría, de ilusión, se sentía amada. La vi tres veces, y me da tanto dolor y tanta impotencia no poder hacer nada, (no poder) ponerla en una burbuja de cristal y que no la afecte lo que está pasado, y ahora es imposible”, señaló la popular ‘Rulitos’. Barboza agregó que todavía no tiene más detalles sobre la próxima boda de su compañera Ethel Pozo.