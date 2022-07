Christian Domínguez no tendría problema en entrenar al novio de ‘Chabelita’: “Por supuesto que sí”

Todo un profesional. Christian Domínguez sorprendió al asegurar que no dudaría en entrenar a Rodney Rodríguez, la nueva pareja de Isabel Acevedo. En “América hoy”, el cumbiambero no descartó convertirse en el entrenador personal del novio de su ex, siempre y cuando haya una buena paga. “Mira, por ejemplo, al productor no le hago canje, yo soy un poco caro, ni al conductor le hago canje (...). Soy un profesional, por supuesto que sí lo entrenaría”, sostuvo cuando Janet Barboza le recordó que Rodney es un empresario que gana en dólares. VIDEO: América TV