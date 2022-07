“Está tratando de dejar mal a mi madre y no lo voy a permitir”, increpó ‘Peluchín’ cuando Zully Pinchi le dijo que no le enseñaron a respetar a las mujeres.

¡No se quedó callado! Rodrigo González y Zully Pinchi protagonizaron un incómodo momento este 7 de julio en “Amor y fuego”. La excandidata al congreso visitó el programa y no toleró que le pregunten si tuvo una relación extramatrimonial con Martín Vizcarra, por ello cuestionó la educación que recibió ‘Peluchín’: “Todo el Perú está viendo como tratas a una mujer, ¿así te enseñó tu mamá, que tan orgullosa se siente de ti?”. Ello enfureció al conductor quien no dudó en defender a su progenitora: “Usted no va a decir lo que le falto a mi madre, usted menos que nadie (...) Empezó el show halagándome y como no le resulta sus tácticas está tratando de dejar mal a mi madre y es lo último que lo voy a permitir”. Video: Willax TV