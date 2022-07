Zully Pinchi asistió al programa “Amor y fuego” y tuvo una acalorada conversación con el presentador Rodrigo González. La exaspirante al Congreso de la República le reclamó al presentador por su trato durante la entrevista: “¿Así te enseñó tu mamá?, debes respetar a las mujeres porque vienes de una”, le increpó Pinchi al popular ‘Peluchín’ y dejó en claro que ella no ha recibido dinero de por medio para asistir al espacio. “¿Tú me has pagado? entonces para qué me invitas” VIDEO: Willax