El conductor de “Amor y fuego”, Rodrigo González, ha tenido una fuerte discusión con su invitada del día, la política y ex candidata al Congreso por Somos Perú Zully Pinchi, quien adquirió popularidad tras ser relacionada en los medios con el expresidente Martín Vizcarra, lo que inspiró a creación de la canción “Mi bebito fiu fiu”. “A mí no me involucres de esta forma (en circos), Rodrigo”, le dijo Zully al presentador. “Todo el Perú está viendo como cómo tratas a una mujer, ¿así te ensenó tu mamá? A tu mamá le faltó una lección: debes respetar a las mujeres, porque naciste de una”, reclamó. Sin embargo, fiel a su estilo, el conductor no se quedó callado, y le increpó: “Respete a la esposa de Vizcarra, no debería estar aquí lucrando para buscar notoriedad”. VIDEO: Willax