Zully Pinchi, la expartidaria al Congreso por Somos Perú, acudió al set de “Amor y fuego” para ser consultada por su presunto romance con Martín Vizcarra en vista del éxito del tema musical “Mi bebito fiu fiu”, que fue inspirado en su romántico poema. Rodrigo González y Gigi Mitre arrinconaron a la política al animarla a confesar su amorío con el expresidente; no obstante, ante su insistencia, ella se defendió. “No quiere aceptar que ella se pachamanqueó al presidente”, cuestionó Gigi. “ ¿Tú te has pachamanqueado a Rodrigo, Gigi? ”, respondió la invitada. VIDEO: “Amor y fuego”