Zully Pinchi logró sacar de sus casillas a Rodrigo González durante una tensa entrevista en “Amor y fuego”, emitida el 7 de julio. Al inicio del programa, la abogada tomó bien las bromas sobre el éxito de “Mi bebito fiu fiu”. No obstante, se irritó cuando fue señalada como ‘la amante de Martín Vizcarra’. En otro momento, ‘Peluchín’ señaló que la invitada parecía ‘quedarse colgada’ sin responder de forma directa a las preguntas. “No, no me quedo colgada. Solo no te quiero decir lo que tú quieres oír” , dijo la aludida. “¡Uy, dios mío! Esto está siendo muy difícil de manejar. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo” , manifestó el conductor de Willax, quien le pidió un mensaje final, no sin antes recalcar su presencia en diferentes programas. “¿Y a ti te molesta que yo acepte invitaciones?”, replicó la excandidata al Congreso. “Le he hecho una pregunta. Gracias por haber venido. De verdad es imposible manejar una conversación con alguien como usted, señora” , cortó el presentador. VIDEO: Willax