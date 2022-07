La participante de “Esto es guerra”, Luciana Fuster, ha expresado su satisfacción por cumplir seis meses de relación con su compañero de reality Patricio Parodi. No obstante, ha señalado que todavía no se siente lista para convivir con el modelo. “Primero, mi mamá me mata. Yo creo todo es paso a paso. Es algo que recién estamos formando. Yo creo que sería un paso quemando etapas. No vivo con él, pero sí voy bastante a su lado. ‘Pato’ también baja a mi casa. Vivo con mi familia y él con la suya”, detalló Fuster. VIDEO: América TV