Greg Michel asegura que Sebastián Lizarzaburu regresó con Andrea San Martín por conveniencia

¡Fuertes declaraciones! Greg Michel era uno de los amigos más cercanos de Sebastián Lizarzaburu; incluso el ex chico reality estuvo pendiente del modelo belga cuando sufrió un grave accidente, pero ahora están distanciados. Recientemente, Greg contó a Magaly la supuesta razón por la que el ‘Hombre Roca’ regresó con Andrea San Martín. “Ese a mí me dijo que no la ama, que no es feliz, cuando fui a su casa después de mi accidente (...) Regresó solo por la deuda de la pensión, (era eso) o iba a ir preso”, dijo. Video: Magaly TV.