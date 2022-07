Ethel Pozo se niega a exponer detalles de su boda con Julián Alexander: “Somos reservados”

Luego de que Gisela Valcárcel presumiera los planos de la boda de su hija, Ethel Pozo, con Julián Alexander; esta mañana, 7 de julio, en “América hoy”, las conductoras comentaron sobre el ansiado evento y buscaron conocer más detalles. No obstante, Ethel Pozo prefirió ahondar poco y reveló que su matrimonio no será televisado. “Mi novio y mis hijas no pertenecen a este medio (...) Somos reservados”, dijo. VIDEO: América TV