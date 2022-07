¿Quiere que sea la boda del año? Ethel Pozo está próxima a contraer nupcias con el productor de telenovelas Julián Alexander y ya estaría ultimando todos los detalles para lo que será la ceremonia, la que se llevaría a cabo el próximo 10 de septiembre, según informó el programa “Magaly TV, la firme”. Ahora se conoció que la parte del entretenimiento recaerá en la salsera Daniela Darcourt y el grupo del momento, Combinación de La Habana. “Yo to davía no le he confirmado a Ethel, pero sí me dijo que me quería . Yo acompañaré a quien me lo pida”, sostuvo Darcourt en un enlace telefónico con el espacio televisivo. VIDEO: ATV