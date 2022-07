‘Choca’ regresa a la conducción de “Más espectáculos” y aclara que ‘Giselo’ “solo era un invitado”

Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros están más que felices con el éxito que ha obtenido su programa “Más espectáculos”. La popular ‘Chinita’ tuvo que estar algunos días al mando de la conducción, ya que su compañero de canal se fue de vacaciones. No obstante, este jueves 7 de julio, el conductor sorprendió a todos los televidentes con su sorpresivo regreso. “Volví, volví”, dijo emocionado. Aunque se mostraron muy felices por estar ‘completos’, la ex chica reality se animó a contar que, durante la ausencia de ‘Choca’, Edson Dávila fue al set para “quitarle su puesto”. De esta forma, el presentador aclaró que no pasará de nuevo, ya que ‘Giselo’ solo fue un invitado. “Está bien que haya venido de invitado, de invitado” , indicó. VIDEO: América TV