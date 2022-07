Alejandra Baigorria revela que cambió de planes sobre convertirse en mamá: “El tiempo lo dirá”

No hace mucho que la chica reality Alejandra Baigorria reafirmó sus deseos de formar una familia junto a su pareja Said Palao. No obstante, este 7 de julio, al responder interrogantes de sus seguidores en Instagram, la empresaria aseguró que ha cambiado de parecer. Ella acotó que, en este momento, la política y la economía del país no se encuentran estables, por lo que considera un mal período para traer un niño al mundo. “Es algo que cambió en mi vida... y bueno, creo que me gustaría hacerlo cuando tenga que ser para que mi hijo/a no sufra ni pase por nada. Así que el tiempo lo dirá ”, expresó la modelo. VIDEO: Instagram