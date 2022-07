Pancho Rodríguez afirma que Yahaira quiso hacer las paces con él: “Terminó viéndome la cara”

El drama entre Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia no ha terminado. El chileno volvió a culpar de sus problemas migratorios a la salsera e indico que ella le buscó recientemente, pero que él prefirió dejarle en claro que no la perdona. “Le puse: ‘La última persona de la que quiero saber eres tú. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo, ni deseos, ni nada’. Me escribió la última vez desde la cuenta de un amigo. Me respondió en modo efímero porque no era el celular de ella”, contó. Asimismo, el ex chico reality detalló cómo reaccionó la salsera ante su pedido: “Se sintió ofendida, no hablamos una semana y le pedí disculpas porque creí en ella, siempre creí en ella, pero terminó viéndome la cara y a este excongresista”. Video: Panamericana Televisión