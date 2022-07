En el último programa de Magaly Medina del 6 de julio, la conductora exhortó a Magaly Solier a buscar ayuda profesional. Ello, por los últimos enfrentamientos que ha tenido con su exesposo, quien indicó que, presuntamente, la actriz tendría problemas con el alcohol. “Las personas con adicciones, generalmente mientras están enfermas, no se dan cuenta de que necesitan ayuda. Hasta que ella no se dé cuenta con una situación extrema, no va a solicitar ayuda. Pero ojalá en algún momento lo haga y que esta situación sobre todo no afecte el bienestar de sus pequeños, que es a quien perjudica realmente”, afirmó la conductora. VIDEO: ATV